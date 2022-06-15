Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну вже 16 червня – ЗМІ

Троє європейських лідерів здійснять перший візит в Україну після вторгнення Росії

Троє європейських лідерів здійснять перший візит в Україну після вторгнення Росії

Троє європейських лідерів здійснять перший візит в Україну після вторгнення Росії наприкінці лютого

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі планують відвідати Україну в четвер, 16 червня, для переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Троє європейських лідерів здійснять перший візит в Україну після вторгнення Росії наприкінці лютого. Президент Румунії Клаус Йоханніс також має намір приєднатися до делегації.

За інформацією співрозмовників видання, хоча візит офіційно не підтверджували, очікується, що європейські лідери зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Наступного дня після їхнього візиту, 17 червня, очікується рекомендація Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

Нагадаємо, що раніше Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».