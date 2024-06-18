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Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії»

Сьогодні, 18  червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. Сторони обговорили потреби для посилення обороноздатності України та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру.

«Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО», – написав глава держави.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Нагадаємо, Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113. Литовське міноборони зазначає, що нова допомога – це частина непохитної підтримки України в межах коаліції з розмінування.

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Теги: Литва Володимир Зеленський

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Політика

Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
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