Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу

Володимир Зеленський: «Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії»

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. Сторони обговорили потреби для посилення обороноздатності України та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру.

🇺🇦🇱🇹Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. pic.twitter.com/ad44KXi4na June 18, 2024

«Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО», – написав глава держави.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Нагадаємо, Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113. Литовське міноборони зазначає, що нова допомога – це частина непохитної підтримки України в межах коаліції з розмінування.