Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні

В Європі вважають, що Дональд Трамп прагне оголосити про «мир до Різдва»

14 грудня у Берліні пройшли важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні, і є можливість, що це може відбутися до Різдва. Про це пише таблоїд Bild, передає «Главком».

У рамках переговорів в столицю Німеччини прибули ключові переговірники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Bild, обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Три основні ознаки, які можуть свідчити про можливий прогрес у переговорах

Візит американських переговорників: Білий дім не приховує, що Віткофф і Кушнер відправлені на переговори «просто так». Трамп неодноразово заявляв, що відправить своїх посланців лише за умови, якщо буде результат. Раніше їхня участь в подібних переговорах означала, що компроміс майже досягнуто.

Тиск Вашингтона на Київ: США підштовхують Зеленського до компромісів, пропонуючи в обмін гарантії безпеки та допомогу в відновленні країни. Президент України останнім часом став більш обережним у своїх висловлюваннях.

Тиша навколо змісту переговорів: Відсутність витоків інформації щодо змісту переговорів також може свідчити про те, що угода знаходиться на фінальному етапі.

Згідно з джерелами Bild, в Європі вважають, що Дональд Трамп прагне оголосити про «мир до Різдва». Однак, варто зазначити, що це лише припущення, і офіційно ще не підтверджено, що мирна угода буде підписана до кінця року.

Нагадаємо, у Берліні пройшла зустріч представників України та США. У переговорах брали участь президент Володимир Зеленський, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.