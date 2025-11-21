Кремль зробив заяву про план США для завершення війни

Речник Путіна каже, що Москва не отримувала інформації про згоду України на переговори за «мирним» планом США

Російська Федерація зробила нову заяву про переговори після публікації пунктів плану адміністрації президента США Дональда Трампа для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Прессекретар Путіна каже, що Москва поки що не отримувала інформації про згоду президента України Володимира Зеленського вести переговори за «мирним» планом США. Також, за словами речника російського диктатора, поки що немає офіційного підтвердження достовірності інформації про пункти так званого мирного плану, консультації і дати можливого підписання, яка публікується в іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.