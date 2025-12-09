Головна Світ Політика
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
фото: Politico

Жорсткі коментарі Трампа пролунали на тлі переговорів щодо війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Politico.

Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

«Я думаю, що вони слабкі», – сказав Трамп про європейських політичних лідерів. «Але я також думаю, що вони хочуть бути дуже політично коректними».

«Я думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити», – додав він. 

Паралельно президент США зробив різкі заяви щодо внутрішньополітичних питань: підтримку швидкого зниження процентних ставок він назвав лакмусовим тестом для вибору нового голови Федеральної резервної системи, а також заявив про можливе розширення військових операцій проти наркотиків у Мексиці та Колумбії.

Крім того, Трамп закликав консервативних суддів Верховного суду Семюеля Аліто та Кларенса Томаса залишитися на посаді.

Коментарі Трампа пролунали на тлі складних переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Європейські лідери дедалі більше побоюються, що США можуть залишити Україну та її союзників наодинці з російською агресією. У своєму інтерв’ю Трамп не дав гарантій підтримки та зазначив, що Росія наразі має перевагу над Україною.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтервʼю Fox News.

Читайте також:

Теги: росія війна Європа Дональд Трамп Україна президент

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
