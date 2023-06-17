Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало

Журналіст, що знаходиться за кадром, не згадує про те, хто агресор у повномасштабній війні Росії проти України

Французьке телеканал TF1, який зняв репортаж з російських позицій на окупованих українських територіях, порушив закони України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег НІколенко.

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«Повідомлення TF1Info про те, що російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, досягає нового мінімуму журналістики. Вони рекламують так звану могутність російської армії. Це ганьбить тих, кого вбило. Крім того, TF1Info відвідував окуповані території, порушуючи закони України», – заявив Ніколенко.

До відома, французький телеканал TF1 15 червня на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України.

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Станом на 17 червня, репортаж вже набрав 132 тис. переглядів. На відео видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.

Тим часом журналіст, що знаходиться за кадром не згадує про те, хто агресор у повномасштабній війні Росії проти України, і не наводить фактів із широкого контексту війни. Натомість у репортажі йдеться про те, що російські окупанти довго готувалися до контрнаступу України й очікують його.