Скандал у «Слузі народу». Депутатка звинувачує керівництво фракції у здачі Київщини 

«Дубінський досі курує процеси на Київщині, причому з благословення саме того керівництва фракції, з якої його попросили»

Василевська-Смаглюк: Київщиною зараз керують ті ж люди, що й за Януковича…

У обласній парторганізації «Слуги народу» на Київщині розгоряється конфліктна ситуація між угрупованням скандального Олександра Дубінського, якого вже вигнали з фракції «слуг», та його колишньою колегою по роботі на телеканалі «1+1», нардепкою Ольгою Василевською-Смаглюк. Вона стверджує, що Дубінський досі курує процеси на Київщині, причому з благословення саме того керівництва фракції, з якої його попросили. Про це Василевська-Смаглюк розповіла у розмові з «Главкомом».

Як відомо, формально зараз обласною організацією керує перший заступник голови парламентської фракції «Слуги народу» Андрій Мотовиловець. Але сірим кардиналом, каже нардепка, є скандальний Дубінський.

«Коли Дубінського усунули від керівництва обласної парторганізації, я, звісно, зраділа, і в мене з’явилась надія, що подальше формування та керування цим осередком буде прозорим. Принаймні, там зможуть себе проявити всі охочі депутати, які були обрані в Київській області. Тому я на початку підтримала кандидатуру Мотовиловця, і в нас була домовленість, що він буде керувати осередком, а я буду головою політради цього осередку як найбільш активний депутат від «слуг» по Київщині. Але не так сталося, як гадалося: Мотовиловець мене обдурив і домовився з Дубінським, який контролює п’ять-шість обласних депутатів. З огляду на те, що Мотовиловець мало орієнтується у місцевому самоврядуванні, йому було легше взяти на озброєння напрацювання Дубінського», – каже нардепка.

Дубінський і його люди, як були, так і залишаються при владі в Київській області: це і керівники комунальних підприємств, і депутати облради, і інші особи, які отримали право на розпорядження земельними та іншими активами. Тандем Дубінський-Мотовиловець приймає рішення, що вигідні тим представникам Київської області, які раніше були народними депутатами Верховної Ради, а зараз в облраді представляють фракцію «За майбутнє».

Мотовиловець, переконує нардепка, взагалі нічого не розуміє в системі управління місцевою владою, як відбувається формування обласного бюджету, керівництво комунальними підприємствами. Як результат – «Слуга народу» майже повністю віддана у користування керівництву фракції «За майбутнє» в Київській області.

«Тобто облрадою керують ті самі люди, які нею керували за Януковича, за Порошенка. Нічого з приходом нового президента та вертикалі влади на Київщині не змінилося. Люди, які вміють розставляти шахівниці, роблять це професійно і так, аби той же Мотовиловець не міг ні в чому розібратися», – каже Василевська-Смаглюк.

Мовляв, у перші дні призначення нині діючого губернатора Кулеби (голова Київської ОВА Олексій Кулеба – ред.) нардепка до нього прийшла і запропонувала діяти разом. Однак спілкування не склалося, тож перші місяці війни вони «рухались паралельно з обладміністрацією, а не разом».

Нагадаємо, також соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента.