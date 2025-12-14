На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон

Обвинувачений скористався правом мовчати і ніяких показань не давав

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав Ференца Серні невинуватим у незаконному переправленні чоловіка через державний кордон. Як інформує «Главком», на відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у березні 2024 року Ференц Серні за дві тисячі доларів організував переправлення чоловіка через кордон до Словаччини поза межами пунктів пропуску. Після 23:00 він із клієнтом підʼїхав до кордону, отримав гроші і пояснив, що далі треба швидко підбігти до паркану і перелізти. Однак клієнт тоді вже діяв під контролем правоохоронців і давав чоловіку імітаційні гроші.

За версією обвинувачення, «клієнт» діяв під контролем правоохоронців і давав обвинуваченому імітаційні кошти. У матеріалах справи були добровільна згода особи на залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи вручення технічних засобів фіксації та імітаційних доларових купюр та ін.

Але в судовому засіданні цей ключовий свідок не підтвердив таку версію подій. Він повідомив, що справді хотів під час воєнного стану нелегально перетнути кордон. Знайомий за межами України дав йому контакт. Свідок стверджував що не спрацював із поліцією і давав обвинуваченому власні гроші. При спробі перетину кордону його затримали і допитали. Свідок сказав, що до цього з заявою про злочин у поліцію не звертався і ніякої записуючої техніки і грошей від поліцейських не отримував.

Як зазначається у вироку, прокурор такі свідчення ніяк не спростував.

Обвинувачений скористався правом мовчати і ніяких показань не давав.

У підсумку суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами. Самих лише показань свідка, на думку суду, було недостатньо для доведення вини особи поза розумним сумнівом.

