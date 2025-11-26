У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)

Церемонія відбулася у Стародавній Олімпії, факел пронесуть до Італії для відкриття ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

У грецькій Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення олімпійського вогню для зимової олімпіади 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Про це повідомляє The Olympic Games.

Через похмуру погоду церемонія відбулася на території Археологічного музею замість античного стадіону. В урочистостях взяли участь президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та президент Греції Константінос Тасулас.

Першим факелоносцем став грецький спортсмен-гребець і бронзовий призер Парижа-2024 Петрос Гкайдаціс.

Олімпійський вогонь пронесуть понад 2200 кілометрів через Грецію, після чого його офіційно передадуть Італії в Афінах 4 грудня. Вогонь прибуде до Кортіна-д’Ампеццо 26 січня 2026 року, де рівно 70 років тому відбулася церемонія відкриття Ігор-1956.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив девіз для зимових Ігор-2026, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія). Організатори обрали слоган «IT's Your Vibe» («Це твій вайб»). Перше слово IT оформлене великими літерами, що символізує назву країни-господарки – Italy.

Італія має намір звернутися до Організації Об'єднаних Націй із пропозицією про запровадження «олімпійського перемир'я» на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні.