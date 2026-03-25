Скандал з monobank. Рада викликала голову НБУ

Народні депутати викликали голову Національного банку України до парламенту на 26 березня о 12:00

Голову Нацбанку Андрія Пишного викликано до Верховної Ради через скандал з monobank. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пленарного засідання Ради.

Народні депутати викликали голову Національного банку України до парламенту на 26 березня о 12:00 для доповіді щодо ситуації навколо monobank і оприлюдненням персональних даних громадянки. Відповідне рішення підтримали 153 парламентарі.

Нагадаємо, monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах.

Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні

Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації».

Зауважимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та початок перевірки щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. Це сталося після інциденту з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank.