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    «Слуга народу» скасувала відставку міністра Ткаченка

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    Олександр Ткаченко подав заяву про відставку 11 листопада - «Слуга народу» скасувала відставку міністра Ткаченка
    Олександр Ткаченко подав заяву про відставку 11 листопада
    фото: life.pravda.com.ua

    Потураєв: Міністерство культури на інформполітики буде й далі працювати під керівництвом саме Ткаченка

    Народний депутат від апртії «Слуга народу» Микита Потураєв впевнений, що Міністерство культури України і надалі очолюватиме Олександр Ткаченко, попри те, що нещодавно він подавав заяву про відставку. Про це Потураєв заявив під час інтерв’ю «Главкому».

    «Я – категоричний противник відставки Ткаченка. Наскільки я знаю, всі спірні питання зараз вирішуються і сподіваюся, що цієї відставки не буде», – зазначив народний обранець.

    Потураєв додав, що наразі керівництву країни вдалося зайти із Олександром Ткаченком спільну мову, зокрема, з тих питань, через які Ткаченко раніше вирішив піти з посади.

    «Він писав у «фейсбуці» і про Держкіно, і про фінансування, і про стратегію розвитку… Я знаю трохи більше питань, які були принципово спірними, але не буду їх озвучувати. Точно знаю: були знайдені нормальні робочі компроміси. Переконаний, що міністерство буде далі працювати під керівництвом саме Ткаченка», – підсумував Микита Потураєв.

    Як повідомляв «Главком», 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Він пояснив, що причинами стали недофінансування в сфері культури, а також те, що рішення Кабміну щодо Держкіно ухвалювалося без погодження з МКІПом.

    У вівторок 16 листопада Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка.

    Також 16 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «слуги» не підтримають відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури.

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    Теги: міністр відставка Олександр Ткаченко Микита Потураєв
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    «Слуга народу» скасувала відставку міністра Ткаченка