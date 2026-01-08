Головна Країна Політика
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста
Сніг накрив Україну
фото: glavcom.ua

Мер попросив мешканців Львова не користуватися приватним авто

Мер Львова Андрій Садовий попросив бізнес у місті допомогти комунальникам з прибиранням снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сніг падатиме і сьогодні протягом дня. Прогнозують близько 2025 см опадів. Це не разовий шар, а постійне випадання протягом усього дня. Техніка працює безперервно, але очищені ділянки одразу накриває новий сніг. Тому звертаюсь до бізнесу: підключайтесь і допомагайте розчищати сніг біля своїх закладів, офісів і підприємств», – наголосив Садовий.

Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста фото 1

Зокрема, мер попросив мешканців Львова не користуватися приватним авто. «Перенесіть зустрічі, попередьте керівника, що будете пізніше. А якщо вже мусите виїжджати – не паркуйте авто в складних місцях, на поворотах і вузьких вулицях. Запарковані машини зараз найбільше заважають роботі техніки і створюють додаткові ризики», – зазначив він.

Садовий зауважив, що станом на зараз є 22 звернення щодо неприбраних доріг і два – щодо тротуарів. «Розумію, що їх буде більше. Тому прошу повідомляти – особливо там, де це критично важливо», – підсумував він.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина також долучилася до прибирання вулиць від снігу. Відповідне фото вона показала у Facebook.

Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста фото 2
фото: Sofiya Fedyna/Facebook

«Розчищаємо дорогу до садочків. А сніг іде. А водії чистять машини, і скидають сніг на розчищений тротуар, хоч могли б пошанувати працю. Є вулички і тротуари, які ні разу за ці дні ніхто не розчищав крім мене і моєї мами», – написала нардепка.

Нагадаємо, у четвер, 8 січня, у низці областей України очікується значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Вдень у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Теги: Львів Андрій Садовий снігопад Софія Федина

