Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
фото з відкритих джерел

Польща надасть Україні фінансову допомогу в розмірі €1 млн та зосередиться на передачі практичного досвіду у впровадженні реформ

11 грудня під час неформального саміту міністрів ЄС із європейських справ у Львові Польща офіційно приєдналася до ініціативи Ukraine2EU. Про участь сусідньої держави повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Цей крок спрямований на посилення інституційної спроможності України на шляху до членства в Євросоюзі, передає «Главком».

У межах програми Варшава надасть фінансову допомогу в розмірі €1 млн та зосередиться на передачі практичного досвіду у впровадженні реформ. Пріоритетним напрямком співпраці стане підтримка Верховної Ради, яка відіграє ключову роль у адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Наголошується, що інтеграція є складним процесом, який вимагає не просто копіювання директив ЄС, а глибокої інституційної трансформації та якісної координації державних органів.

Досвід Польщі у реформуванні парламентаризму вважається надзвичайно цінним для України. Підтримка партнерів допоможе українській стороні ефективніше впроваджувати acquis ЄС (правову систему Євросоюзу). Представники України вже висловили вдячність польській стороні, підкресливши, що така допомога є критично важливою для прискорення вступу країни до ЄС.

Ukraine2EU – це стратегічна ініціатива Європейського Союзу, створена для надання експертної, технічної та фінансової допомоги Україні під час підготовки до членства. Польща стала черговою країною-членом ЄС, яка долучилася до програми, щоб поділитися власним шляхом гармонізації національного права з європейським.

Як відомо, у разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. 

Зазначається, що вступ України до 1 січня 2027 року передбачено проєктом мирної пропозиції, яку обговорюють офіційні особи США, України та Євросоюзу. За словами співрозмовників журналістів, такі швидкі терміни фактично змінить весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

Нагадаємо, комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос приїхала до України для обговорення прогресу країни на шляху до вступу в ЄС.

До слова, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

