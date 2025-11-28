Головна Країна Політика
Керівник фракції «Слуга народу», який вимагав відставку Єрмака, зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Арахамія та інші депутати «Слуги народу» вимагали негайної відставки глави Офісу президента, погрожуючи виходом з фракції
фото: Давид Арахамія

За словами Арахамії, депутати провладної партії підтримують рішення Зеленського

Фракція «Слуга народу» підтримала президента Володимира Зеленського, який ухвалив рішення звільнити Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника фракції Давида Арахамію.

«Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні. Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця», – каже він.

Арахамія наголосив, що президент своїм рішенням показав, що «інтереси країни для нього на першому місці». «Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини», – додав політик.

Як повідомлялося, скандал навколо «плівок Міндіча» призвів до гострої політичної кризи. Депутати «Слуги народу» вимагали негайної відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака, погрожуючи колективним виходом із фракції «Слуга народу» та втратою монобільшості у парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

До слова, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Голова українського парламенту підтримав рішення президента.

Теги: Володимир Зеленський Давид Арахамія кадрові зміни звільнення партія Слуга народу

