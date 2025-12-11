Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни

Корнієнко: Жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі

Багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі національного телемарафону, інформує «Главком».

За словами першого заступника голови ВРУ, розробка такого законодавства потребує широкого обговорення в парламенті, участі громадських організацій та уряду. Будь-які рішення мають ухвалюватися лише після спільної роботи всіх сторін.

«Щоб розпочати цей процес, нам потрібно сісти разом, поговорити і зрозуміти, куди рухатися в парламенті, розробляючи це законодавство», – каже він.

За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери – насамперед США та країни ЄС.

Перший заступник голови ВРУ наголосив, що в Україні вибори не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози від Росії

«Це через війну, через російські ракети, щоденні дрони, через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні. І це не через те, що ми не хочемо демократії. Ми кандидат в члени ЄС, ми маємо виконувати всі абсолютно критерії демократії копенгагенські, і ми над цим будемо працювати», – наголосив перший віцеспікер Верховної Ради.

Серед ключових ризиків Корнієнко назвав наступні:

безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами;

участь у виборах військових на фронті, яких налічується сотні тисяч;

можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;

проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;

критерії безпеки для відкриття виборчих дільниць, особливо в прифронтових районах;

нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бити на десятки кілометрів

«Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом», – резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, що 10 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював питання виборів з народними депутатами. Він доручив їм запропонувати бачення про можливість виборів в умовах воєнного стану. Глава держави наголосив, що безпекові виклики залежать від партнерів, а «політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України».

Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик Як зазначив заступник голови ЦВК, майже 1 млн українців служить в армії, багато з них – на передовій. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантії припинення бойових дій, наголосив Дубовик.