Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери
Фото: Олександр Корнієнко/Facebook

Корнієнко: Жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі  

Багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі національного телемарафону, інформує «Главком». 

За словами першого заступника голови ВРУ, розробка такого законодавства потребує широкого обговорення в парламенті, участі громадських організацій та уряду. Будь-які рішення мають ухвалюватися лише після спільної роботи всіх сторін.

«Щоб розпочати цей процес, нам потрібно сісти разом, поговорити і зрозуміти, куди рухатися в парламенті, розробляючи це законодавство», – каже він. 

За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери – насамперед США та країни ЄС.

Перший заступник голови ВРУ наголосив, що в Україні вибори не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози від Росії

«Це через війну, через російські ракети, щоденні дрони, через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні. І це не через те, що ми не хочемо демократії. Ми кандидат в члени ЄС, ми маємо виконувати всі абсолютно критерії демократії копенгагенські, і ми над цим будемо працювати», – наголосив перший віцеспікер Верховної Ради.

Серед ключових ризиків Корнієнко назвав наступні:

  • безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами;
  • участь у виборах військових на фронті, яких налічується сотні тисяч;
  • можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;
  • проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;
  • критерії безпеки для відкриття виборчих дільниць, особливо в прифронтових районах;
  • нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бити на десятки кілометрів

«Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом», – резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, що 10 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював питання виборів з народними депутатами. Він доручив їм запропонувати бачення про можливість виборів в умовах воєнного стану. Глава держави наголосив, що безпекові виклики залежать від партнерів, а «політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України».

Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик  Як зазначив заступник голови ЦВК, майже 1 млн українців служить в армії, багато з них – на передовій. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантії припинення бойових дій, наголосив Дубовик.

