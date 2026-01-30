Смерть Саламахи: ЦВК зафіксувала дострокове припинення повноважень нардепа

До комісії з апарату Ради надійшли документи про дострокове припинення повноважень нардепа Ореста Саламахи

Центральна виборча комісія взяла до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата Ореста Саламахи. Однак через воєнний стан не може оголосити вибори в його окрузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Зазначається, до комісії з апарату Верховної Ради надійшли документи про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ореста Саламахи. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 121 (Львівська область).

«Як відомо, у цьому випадку виборчим законодавством передбачено, що комісія має призначити проміжні вибори народного депутата України. Також Комісія констатувала, що на сьогодні в Україні триває воєнний стан. А відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» проведення виборів, зокрема до Верховної Ради України, заборонено», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на місце загиблого у ДТП Ореста Саламахи у Раду ніхто не зайде, адже він мажоритарник та був обраний депутатом в одному з округів на Львівщині. Оскільки проведення виборів під час війни неможливе, фракція «Слуга народу» тепер налічуватиме мінімально необхідну для монобільшості чи коаліції кількість депутатів – 226.

Нагадаємо, 25 січня у селі Сокільники на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Нардеп виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу, у результаті чого сталося зіткнення. Після аварії політика намагалися реанімувати та терміново доправили до лікарні.

До слова, народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині, після чого колеги та однопартійці почали публікувати слова співчуття і спогади про нього у соціальних мережах.