Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти
Раніше спеціалістка очолювала директорат стратегічного планування та відновлення відомства
скриншот з відео Асоціації міст

Анастасія Софієнко працювала на різних посадах у Міністерстві освіти і науки

Уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Раніше фахівчиня працювала на різних посадах у Міністерстві освіти і науки, зокрема була керівницею експертної групи з питань бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик, а також очолювала директорат стратегічного планування та відновлення відомства.

Наразі у міністра освіти Оксена Лісового є перший заступник Євген Кудрявець, і ще шість заступників: Анастасія Коновалова, Надія Кузьмичова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов і Андрій Вітренко. 22 січня Кабінет міністрів звільнив Андрія Сташківа з посади заступника міністра освіти і науки.

До слова, Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Так, першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став заступником міністра оборони. Сергій Боєв став заступником міністра оборони України з питань євроінтеграції.

Також залишилися заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.

Міністерство освіти і науки кадрові зміни Кабмін

