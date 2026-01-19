Новий заступник командувача Повітряних сил, обстріл Харкова. Головне за 19 січня 2026

Дайджест новин 19 січня 2026 року

Міністр оборони підписав указ про призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Російські окупанти обстріляли Харків. Крім того, Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата.

«Главком» склав добірку головних подій 19 січня.

Призначено нового заступника командувача Повітряних сил

фото: Forbes

Новим заступником командувача Повітряних сил став Павло Єлізаров. Президент повідомляв, що завдання військового – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків.

Окупанти атакували Харків

фото: Харківська обласна прокуратура

Російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції.

За даними слідства, 19 січня близько 15:10 збройні сили РФ здійснили авіаційні удари по Слобідському району міста. Одне з влучань – по приватному житловому сектору.

Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС

Національна гвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження, а також поглиблює взаємодію з підрозділами Сил оборони для забезпечення безпеки.

Під час робочої поїздки командувач Нацгвардії перевірив роботу блокпостів, облаштування оборони, стан опорних пунктів та готовність підрозділів, що охороняють об'єкти на ЧАЕС і в зоні відчуження.

Помер засновник модного бренду Valentino

фото: Reuters

Італійський модельєр, засновник свого бренду Valentino Валентіно Гаравані помер. Йому було 93 роки.

Як повідомила фундація дизайнера, він помер у своїй резиденції в Римі, в оточенні своїх близьких. Прощання з модельєром відбудеться 21-22 січня з 11:00 до 18:00 у просторі PM23 на площі Міньянеллі в Римі. Похоронна церемонія запланована на 23 січня об 11:00 у базиліці Санта Марія дельї Анджелі і Мартірі.

Роман Кравець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата. Кравець зазначив, що своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства».

Варто зазначити, що наступним у виборчому списку від «Слуги народу» йде підприємець Богдан Козуб.

Інші важливі новини