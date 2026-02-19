Головна Країна Політика
Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу
АТ «Авіакор» – одне з найбільших російських авіабудівних підприємств
фото: російські ЗМІ

Суд конфіскував запчастини до літака Ан-140 вартістю близько $1,5 млн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна АТ «Авіакор». Авіаційний завод входить до оборонного сектору Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мін’юст.

Зазначається, що рішення Антикорупційний суд ухвалив ще 18 лютого. За рішенням суду було конфісковано запчастини для літака АН-140 орієнтовна вартість яких складає $1,5 млн.

«Авіакор» є одним із найпотужніших авіабудівних підприємств РФ. Він спеціалізується на авіабудуванні, капітальному ремонті та обслуговуванні військових та цивільних літаків, виробництву комплектуючих. Підприємство входить до підприємств оборонно-промислового комплексу РФ та здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії проти України, шляхом модернізації, обслуговування та ремонту військових літаків.

Як повідомлялося, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги міністерства юстиції України до Ростовського вертолітного виробничого комплексу ПАТ «Роствертол» із холдингу «Вертольоти Росії» та застосувала санкцію.

Санкція передбачає конфіскацію активів «Роствертола», які знаходяться в Україні, в дохід держави. Йдеться про комплектовання до гелікоптерів (21 комплект) у рамках контракту від 2011 року, укладеного між Роствертолом та українським держпідприємством «Львівський державний завод «Лорта».

Теги: Вищий антикорупційний суд Міністерство юстиції санкції

