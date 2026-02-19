Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про реалізовані заходи із захисту критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, присвячений критичній ситуації з тепло- та електропостачанням у регіонах. Головною темою обговорення став план «великої перебудови» енергозабезпечення громад на наступний опалювальний сезон, який базуватиметься на успішних кейсах децентралізації та захисту об’єктів у прифронтових областях. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент заслухав доповіді про хід відновлювальних робіт у регіонах, де ситуація залишається найбільш напруженою через постійні обстріли та складні погодні умови.

«Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. Будемо спілкуватись і з керівниками інших наших областей та ефективних громад», – зазначив Зеленський.

Особливу увагу приділили Запорізькій області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про реалізовані заходи із захисту критичної інфраструктури, які дозволили регіону вистояти попри близькість до фронту.

«На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні. Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України», – підкреслив Зеленський.

За результатами селектора було прийнято рішення про створення на урядовому рівні спеціального координаційного центру. Його очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. Вдячний усім, хто допомагає», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Зокрема, на Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація складна. Відновлювальні роботи тривають.

Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.