ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом
Роман Кравець (на фото) займе місце Дмитра Наталухи у парламенті
Кравець балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» за №153 у виборчому списку

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця народним депутатом. Він займе місце Дмитра Наталухи, повноваження якого було достроково припинено через складання мандату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Зазначається, що  до комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Дмитра Наталухи. Його було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у 2019 році Кравець невдало балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№153 у списку). За даними «Чесно», на момент виборів він працював заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ «ССЛ Консалтинг», яка займалась наданням в оренду нерухомості. Компанія пов’язана із бізнесменом та політиком Геннадієм Корбаном.

У 2015 році за даними ЗМІ Кравець допомагав Геннадію Корбану під час довиборів у парламент у 205 виборчому окрузі (Чернігів), де він змагався із Сергієм Березенком.

Раніше журналісти повідомляли, що власник Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець знявся з військового обліку, будучи за кордоном. У листопаді 2024 року повідомлялося, що Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон. До червня 2024 року 29-річний Кравець виїжджав за кордон п'ять разів, а в період с червня по жовтень – ще тричі.

До слова, Telegram-канал «Джокер» більше не доступний через порушення правил месенджера. Журналісти-розслідувачі з’ясовували, що «Джокер» належить Романові Кравцю – «Слузі народу», який не пройшов до парламенту. Причиною блокування каналу називають «розповсюдження особистої інформації осіб без згоди», або доксингу (doxxing).

Теги: Дмитро Наталуха депутат ЦВК

