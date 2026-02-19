Головна Країна Політика
search button user button menu button

Антикорупційний суд розпочав допит Павловського у справі закупівель пального для армії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційний суд розпочав допит Павловського у справі закупівель пального для армії
Павловський виступив у суді у справі про контракти на паливо для ЗСУ
фото: transparency international

Обвинувачений заявив, що не втручався у закупівлі пального і підписував документи, підготовлені департаментами МОУ

19 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд України розпочав допит колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якого обвинувачують у розкраданні 58 млн грн під час закупівлі палива для армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Під час засідання Павловський надав відомості про свою біографію та військову кар’єру. Він зазначив, що пройшов шлях від випускника морехідного училища до працівника Генерального штабу та заступника міністра оборони України, де працював із квітня по жовтень 2016 року. За його словами, на посаді координував роботу близько 16 департаментів, які займалися розвитком і закупівлею військової техніки. Наразі він працює військовим консультантом у державному київському конструкторському бюро «Луч» та викладає в Українському державному університеті ім. Драгоманова.

Прокурор ставив запитання щодо обізнаності обвинуваченого із закупівлями пального у 2016 році та його контактів з іншими фігурантами справи. Павловський повідомив, що знайомий із Володимиром Гулевичем з 2014 року, але заперечив особисте знайомство з Борисом Малишем і Володимиром Трофименком – власником та директором компанії, яка виграла тендер на постачання палива.

Обвинувачений наголосив, що Департамент державних закупівель діяв як самостійна структура з власними інструкціями, тому заступник міністра не втручався у його господарську діяльність. Він додав, що фізично не міг знати деталі понад 3700 угод щодо постачання пального, оскільки виконував адміністративно-координаційні функції.

Павловський також пояснив, що пакети документів на поставку, які він підписував, готували профільні департаменти Міністерства оборони. Під час допиту прокурор демонстрував матеріали справи: протоколи засідань, листи та резолюції – і ставив запитання щодо його участі у підготовці рішень. Обвинувачений заперечив свою участь у нарадах щодо підвищення цін на пальне та зазначив, що такі рішення приймалися на рівні Генштабу і міністра оборони через критичну ситуацію із забезпеченням армії.

Щодо погодження підвищення ціни на паливні матеріали на 5,3% після закупівлі Павловський заявив, що це була не його особиста ініціатива, а узгоджена позиція Міністерства оборони.

За версією сторони обвинувачення, Ігор Павловський разом з іншими фігурантами справи без законних підстав організував підписання додаткових угод до контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів, що призвело до необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти та збитків державі на суму 58 млн грн. Судовий розгляд справи триває у Вищому антикорупційному суді України.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання». Суд частково задовольнив її. Слідчий суддя частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього Міністра енергетики. Він постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Читайте також:

Теги: корупція держзакупівлі суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіянина змусили повернути старе ім'я через те, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена
У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я
12 лютого, 17:56
У Брюсселі заявили, що цей випадок є свідченням дієздатності українських антикорупційних інституцій
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка
16 лютого, 16:07
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
16 лютого, 18:02
Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
16 лютого, 21:24
Після прибуття правоохоронців ситуацію врегулювали на місці
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
17 лютого, 19:46
Посадовицю ТЦК викрили на хабарі від родини загиблого
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
22 сiчня, 19:02
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Подія, яку вивчав суд, сталася на на платформі станції метро «Хрещатик»
Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд
7 лютого, 13:00
У 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
17 лютого, 17:15

Політика

Антикорупційний суд розпочав допит Павловського у справі закупівель пального для армії
Антикорупційний суд розпочав допит Павловського у справі закупівель пального для армії
Скарби в гаражі бабусі на 26 млн грн: ДБР розслідує декларацію очільника Держекоінспекції
Скарби в гаражі бабусі на 26 млн грн: ДБР розслідує декларацію очільника Держекоінспекції
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua