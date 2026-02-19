Антикорупційний суд розпочав допит Павловського у справі закупівель пального для армії

Павловський виступив у суді у справі про контракти на паливо для ЗСУ

Обвинувачений заявив, що не втручався у закупівлі пального і підписував документи, підготовлені департаментами МОУ

19 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд України розпочав допит колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якого обвинувачують у розкраданні 58 млн грн під час закупівлі палива для армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Під час засідання Павловський надав відомості про свою біографію та військову кар’єру. Він зазначив, що пройшов шлях від випускника морехідного училища до працівника Генерального штабу та заступника міністра оборони України, де працював із квітня по жовтень 2016 року. За його словами, на посаді координував роботу близько 16 департаментів, які займалися розвитком і закупівлею військової техніки. Наразі він працює військовим консультантом у державному київському конструкторському бюро «Луч» та викладає в Українському державному університеті ім. Драгоманова.

Прокурор ставив запитання щодо обізнаності обвинуваченого із закупівлями пального у 2016 році та його контактів з іншими фігурантами справи. Павловський повідомив, що знайомий із Володимиром Гулевичем з 2014 року, але заперечив особисте знайомство з Борисом Малишем і Володимиром Трофименком – власником та директором компанії, яка виграла тендер на постачання палива.

Обвинувачений наголосив, що Департамент державних закупівель діяв як самостійна структура з власними інструкціями, тому заступник міністра не втручався у його господарську діяльність. Він додав, що фізично не міг знати деталі понад 3700 угод щодо постачання пального, оскільки виконував адміністративно-координаційні функції.

Павловський також пояснив, що пакети документів на поставку, які він підписував, готували профільні департаменти Міністерства оборони. Під час допиту прокурор демонстрував матеріали справи: протоколи засідань, листи та резолюції – і ставив запитання щодо його участі у підготовці рішень. Обвинувачений заперечив свою участь у нарадах щодо підвищення цін на пальне та зазначив, що такі рішення приймалися на рівні Генштабу і міністра оборони через критичну ситуацію із забезпеченням армії.

Щодо погодження підвищення ціни на паливні матеріали на 5,3% після закупівлі Павловський заявив, що це була не його особиста ініціатива, а узгоджена позиція Міністерства оборони.

За версією сторони обвинувачення, Ігор Павловський разом з іншими фігурантами справи без законних підстав організував підписання додаткових угод до контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів, що призвело до необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти та збитків державі на суму 58 млн грн. Судовий розгляд справи триває у Вищому антикорупційному суді України.

