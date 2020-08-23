Сьогодні український прапор став символом захисту нашої держави, – Разумков



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В урочистостях взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівництво парламенту, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голови парламентських комітетів, народні депутати та члени Кабміну Фото Укрінформ

На площі Конституції відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України

Церемоніальне підняття Державного прапора України, присвячене Дню Державного прапора та Дню Незалежності, відбулося на площі Конституції перед Верховною Радою.

В урочистостях взяи участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівництво парламенту, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голови парламентських комітетів, народні депутати та члени Кабміну, – повідомляє Укрінформ.

«У кожної держави є свої символи. Це те, що допомагало рухатися вперед, символізувало державність. В України теж є свої символи: герб, гімн і Державний прапор. Саме сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора України. Цей прапор завжди нагадував нам, що Україна – мирна держава. Його дві смуги символізували дві головні речі для будь-якого народу: синє мирне небо і родючі землі», – сказав у виступі на церемонії Разумков.

За його словами, сьогодні цей прапор став також символом захисту нашої держави. Саме з ним, зазначив Голова Верховної Ради, захищають нині на фронті територіальну цілісність і незалежність України наші військові, саме з ним оберігають наші кордони прикордонники. «І саме це є тим викликом, що стоїть сьогодні перед нашою країно. Але я впевнений, що ми мужньо пройдемо всі виклики, що стоять і ще будуть стояти перед нами, і зможемо зробити все, щоб наш жовто-блакитний прапор знову символізував мир, досягнення, добробут в нашій успішній і процвітаючій державі», – наголосив він.

Але для цього, за словами Разумкова, свою роботу мають зробити всі, єднаючись навколо однієї цілі – процвітання держави. «Тоді ми зможемо все перемогти і знову святкувати мир на нашій території», – сказав він.

На площі Конституції відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України, завершить церемонію урочисте проходження оркестру Нацгвардії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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