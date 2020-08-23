Сьогодні український прапор став символом захисту нашої держави, – Разумков
На площі Конституції відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України
Церемоніальне підняття Державного прапора України, присвячене Дню Державного прапора та Дню Незалежності, відбулося на площі Конституції перед Верховною Радою.
В урочистостях взяи участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівництво парламенту, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голови парламентських комітетів, народні депутати та члени Кабміну, – повідомляє Укрінформ.
«У кожної держави є свої символи. Це те, що допомагало рухатися вперед, символізувало державність. В України теж є свої символи: герб, гімн і Державний прапор. Саме сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора України. Цей прапор завжди нагадував нам, що Україна – мирна держава. Його дві смуги символізували дві головні речі для будь-якого народу: синє мирне небо і родючі землі», – сказав у виступі на церемонії Разумков.
За його словами, сьогодні цей прапор став також символом захисту нашої держави. Саме з ним, зазначив Голова Верховної Ради, захищають нині на фронті територіальну цілісність і незалежність України наші військові, саме з ним оберігають наші кордони прикордонники. «І саме це є тим викликом, що стоїть сьогодні перед нашою країно. Але я впевнений, що ми мужньо пройдемо всі виклики, що стоять і ще будуть стояти перед нами, і зможемо зробити все, щоб наш жовто-блакитний прапор знову символізував мир, досягнення, добробут в нашій успішній і процвітаючій державі», – наголосив він.
Але для цього, за словами Разумкова, свою роботу мають зробити всі, єднаючись навколо однієї цілі – процвітання держави. «Тоді ми зможемо все перемогти і знову святкувати мир на нашій території», – сказав він.
На площі Конституції відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України, завершить церемонію урочисте проходження оркестру Нацгвардії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.
До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.
Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.