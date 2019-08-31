Сьогодні вийде інтерв’ю Зеленського щодо 100 днів президентства



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Президент України Володимир Зеленський

Відеоанонс інтерв’ю поширив у Facebook «Квартал 95»

Інтерв’ю, присвячене даті 100 днів президентства Володимира Зеленського, покаже телеканал «1+1» 31 серпня о 20:15.

Відеоанонс поширив у Facebook «Квартал 95». Судячи з анонсу, народний артист України Станіслав Боклан від імені українців поставив Зеленському такі запитання:

«Що ви вже зробили для країни за цей час? Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів? Які смс пише вам пан Коломойський? Чому так багато ваших друзів та знайомих працює в Офісі Президента? Що пан Богдан постійно шепоче вам у вухо? І, нарешті: чи не хочете ви все це кинути..?»

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 20 травня склав присягу у Верховній Раді. Він був обраний на пост глави держави у другому турі виборів 21 квітня.

Нагадаємо, історик Павло Подобєд зауважив, що Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики.

Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через щільний графік, пов’язаний з пам’ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.