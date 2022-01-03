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    Сьогодні – ювілей українсько-американських дипломатичних відносин: що відбулося цього дня

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    Святкуємо три десятиліття розбудови нового етапу взаємовідносин між Україною та США - Сьогодні – ювілей українсько-американських дипломатичних відносин: що відбулося цього дня

    Святкуємо три десятиліття розбудови нового етапу взаємовідносин між Україною та США

    фото: МЗС

    30 років тому Леонід Кравчук підписав листа на адресу президента США з пропозицією встановлення дипвідносин

    Сьогодні, 3 січня, виповнюється 30 років із моменту встановлення українсько-американських дипломатичних відносин. Про це у Facebook написав голова правління «Українського кризового медіа-центру» Валерій Чалий.

    Також він оприлюднив фото історичного документа.

    «Третього січня 1992 року Президент України Леонід Кравчук підписав листа на адресу Президента США Джорджа Буша, в якому офіційно надав згоду на пропозицію американської сторони встановити дипломатичні відносини та відкрити дипломатичні представництва в Києві та Вашингтоні. Вітаю всіх, хто долучився за ці три десятиліття до розбудови нового етапу взаємовідносин між Україною та США!», – прокоментував світлини Чалий.

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    Лист Кравчука до Буша. фото: Валерій Чалий/ Facebook
    Лист Кравчука до Буша. фото: Валерій Чалий/ Facebook

    Нагадаємо, 25 грудня минуло 30 років, як США офіційно визнали Україну незалежною державою.

    Теги: США Леонід Кравчук президент Валерій Чалий
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    Сьогодні – ювілей українсько-американських дипломатичних відносин: що відбулося цього дня