Сьогодні – ювілей українсько-американських дипломатичних відносин: що відбулося цього дня

30 років тому Леонід Кравчук підписав листа на адресу президента США з пропозицією встановлення дипвідносин

Сьогодні, 3 січня, виповнюється 30 років із моменту встановлення українсько-американських дипломатичних відносин. Про це у Facebook написав голова правління «Українського кризового медіа-центру» Валерій Чалий.

Також він оприлюднив фото історичного документа.

«Третього січня 1992 року Президент України Леонід Кравчук підписав листа на адресу Президента США Джорджа Буша, в якому офіційно надав згоду на пропозицію американської сторони встановити дипломатичні відносини та відкрити дипломатичні представництва в Києві та Вашингтоні. Вітаю всіх, хто долучився за ці три десятиліття до розбудови нового етапу взаємовідносин між Україною та США!», – прокоментував світлини Чалий.

Нагадаємо, 25 грудня минуло 30 років, як США офіційно визнали Україну незалежною державою.