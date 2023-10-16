Арахамія пояснив, чому «слуги» відтягують заборону Московської церкви в Україні

Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах

На думку Арахамії, релігійні питання стосуються «політичних позицій різних партій»

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах. Про це він розповів у коментарі Liga.net.

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На думку Арахамії, релігійні питання стосуються «політичних позицій різних партій».

«У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій», – сказав Арахамія.

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Голова фракції «слуг» наголосив, що в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.

«Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом», – підсумував Давид Арахамія.

Нагадаємо, у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні, але більше сотні парламентаріїв не зголосилися прийняти це рішення. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.