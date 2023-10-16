Арахамія пояснив, чому «слуги» відтягують заборону Московської церкви в Україні
На думку Арахамії, релігійні питання стосуються «політичних позицій різних партій»
Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах. Про це він розповів у коментарі Liga.net.
На думку Арахамії, релігійні питання стосуються «політичних позицій різних партій».
«У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій», – сказав Арахамія.
Голова фракції «слуг» наголосив, що в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.
«Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом», – підсумував Давид Арахамія.
Нагадаємо, у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні, але більше сотні парламентаріїв не зголосилися прийняти це рішення. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.
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