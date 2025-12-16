Головна Світ Політика
Politico: США встановили Україні дедлайн для прийняття гарантій безпеки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський повідомляв, що у разі укладання мирної угоди Конгрес США має затвердити п’ять документів
фото: Getty Images

Українська влада відмовляється укладати мирну угоду без чітких гарантій безпеки з боку США

США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО. Однак Київ має погодитися на них найближчим часом, інакше наступні пропозиції Вашингтона можуть бути менш вигідними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначають журналісти, пропозиція США є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента Дональда Трампа висунула Україні. Водночас вона супроводжується фактичним ультиматумом.

Президент України Володимир Зеленський та багато європейських лідерів відмовляються укладати мирну угоду без чітких гарантій безпеки з боку США. «Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді сильні гарантії, подібні до статті пʼятої. Але ці гарантії не будуть на столі вічно. Вони доступні зараз, якщо буде досягнуто позитивного результату», – заявив високопосадовець адміністрації Трампа.

Як зазначається, йдеться про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа. Водночас європейські лідери побоюються, що без повноцінного вступу України до НАТО такі гарантії можуть виявитися недостатньо ефективними на практиці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно.

Україна сподівається, що в разі укладання мирної угоди Конгрес США затвердить п’ять документів, один із яких стосуватиметься гарантій безпеки.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті пʼятої Статуту НАТО.

