СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря

Російський танкер «QENDIL» виведено з ладу під час операції СБУ

Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого «тіньового флоту» рф «QENDIL». У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим.

Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

«РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

💥☄️ СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф QENDIL у нейтральних водах Середземного моря - джерела у спецслужбі



росія використовувала судно для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. pic.twitter.com/T59NNZsBPR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 19, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У результаті атаки танкер «QENDIL» отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.