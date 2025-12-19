Головна Світ Політика
search button user button menu button

СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
Танкер «тіньового флоту» РФ пошкоджено під час спецоперації СБУ
фото, отримане від джерел у СБУ

Російський танкер «QENDIL» виведено з ладу під час операції СБУ

Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого «тіньового флоту» рф «QENDIL». У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим.

Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

«РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У результаті атаки танкер «QENDIL» отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. 

Читайте також:

Теги: росія СБУ корабель Україна море флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Остання ставка Орбана перед виборами в Угорщині
Що ж хоче Орбан насправді?
1 грудня, 20:28
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
23 листопада, 05:23
Нові виплати допоможуть родинам не вплинуть на збільшення народжуваності
Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо
28 листопада, 07:18
Українські дипломати пояснили країнам, чому дії РФ суперечать міжнародному морському праву
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
28 листопада, 16:18
Анастасія Блищик розповіла про народження сина на війні
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
8 грудня, 09:20
Серед підписаних угод, сторони домовилися посилити оборонні зв'язки
Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»
6 грудня, 04:38
Рої Розенбліт змінить Міхаеля Бродського, нинішнього главу дипломатичного представництва в Києві
Ізраїль призначив нового посла в Україні
23 листопада, 17:31
Лідером KDL є Ілля Пономарьов
У РФ польську організацію, створену ексдепутатом Держдуми, визнано «терористичною»
8 грудня, 11:45

Політика

СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
Путін висунув ультиматум Україні
Путін висунув ультиматум Україні
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
США призупиняють видачу грін-карт
США призупиняють видачу грін-карт
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua