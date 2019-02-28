Соратник Авакова назвав прокурорів «шоуменами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Кива назвав українських прокурорів «шоуменами»

Кива заявив, що Луценка накрила хвиля політики, яка передбачає більше яскравості та привертання уваги

Голова Соціалістичної партії України, голова профспілок МВС України, колишній радник Арсена Авакова, кандидат в президенти Ілля Кива заявив, що останнім часом прокурори настільки захопилися таким мистецтвом, як шоу, що давно перестали бути прокурорами.

Про це Кива заявив на телеканалі ZIK.

Він вважає, що українських прокурорів, у тому числі генпрокурора Луценка, сьогодні накрила хвиля політики, яка передбачає більше яскравості, динамічності та привертання уваги.

«От згадайте всі виступи Юрія Віталійовича Луценка щодо гучних затримань і звинувачень. У кінцевому результаті вони нічим не закінчились. Вони просто були відвертанням уваги людей від чогось більш важливішого», – зауважив Ілля Кива.

На думку політика, ситуація із затриманням та арештом колишнього начальника Генерального штабу Володимира Замани – це також відвертання уваги українців від сьогоднішньої реальності.

«Це ще одна можливість маніпулювати нашою увагою», – додав гість програми.

Окрім цього Ілля Кива заявив, що сьогодні для України настав час «че».

«І якщо ми десь помилимося, якщо покажемо слабкість і неуважність – ми втратимо країну. А вони зроблять все, щоб залишитися при владі. Чи є шанс у Генпрокурора залишитися при новому президенті? Ні! А в Матіоса є шанси залишитися? Також ні. Тому моя позиція одна – потрібно жити чесно», – підкреслив політик.

Нагадаємо, в Україні почала діяти інформаційно-аналітична система «Вибори-2019». Геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу правопорушень

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.