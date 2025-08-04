Нардеп розповів, як Банкова задобрює депутатів після НАБУ-скандалу

Дмитро Костюк: «Кабмін вже пообіцяв, що голови обласних адміністрацій будуть запрошувати депутатів на різні події»

Народний депутат Дмитро Костюк розповів, що Офіс президента намагається заспокоїти депутатів та запобігти відкритому бунту після нещодавнього скандалу з НАБУ. За його словами, Кабінет Міністрів вже пообіцяв депутатам певні «пряники», які мають продемонструвати їхню значущість. Про він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Він зазначив, що Банкова дала зрозуміти, що голови обласних адміністрацій будуть запрошувати депутатів на різноманітні події. «Наприклад, на передачу шкільних автобусів, за купівлю яких ми голосували, на щось інше... Розумієте рівень впливу депутатів – їх будуть запрошувати на протокольні зустрічі з головами ОВА», – прокоментував Костюк.

Нардеп також підкреслив, що було відновлено пряму трансляцію засідань Верховної Ради, хоча поки що лише на одне засідання.

«Вже була відновлена пряма трансляція засідань Верховної Ради, хай поки ще і на одне засідання. Бо це абсолютно ідіотська історія, коли окремим депутатам можна вести трансляції, а парламентському телеканалу «Рада» знімати не можна. Тобто якісь поступки, більше обіцянок депутатам, думаю, будуть», – зазначив Костюк.

За словами Костюка, це свідчить про те, що Офіс президента усвідомлює, що «в штангу» дав саме він, але в очах суспільства винними все одно є депутати.

Нагадаємо, для керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії публічна заява Дмитра Костюка про вихід з неї виявилося несподіванкою. Про це Костюк розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Це стало сюрпризом», – вважає народний депутат, але підкреслює, що вийти з фракції насправді є своєрідною задачею. «Я пам'ятаю кейс Юлії Яцик, яка вийшла з фракції ще у 2022 році і їй довелося тричі подавати заяву, так її тримали. Тому мені потрібно було виступити з трибуни і заявити про це голосно», – зазначив обранець.

Також слід згадати про приклад «слуги» Анни Колісник, яка заявила про складання мандату ще у травні, але її досі не відпускають з парламенту. При цьому Костюк заперечив, що ще може передумати виходити з фракції.

До слова, народний депутат Дмитро Костюк, який днями оголосив про вихід зі «Слуги народу», пояснив свій учинок. Він вважає себе певною мірою ошуканим, адже до голосування за скандальні закони про САП та НАБУ переглянути правки, що стосувалися антикорупційних органів, не мав змоги. Повідомлення, що їх необхідно підтримати, з’явилося у чаті вже безпосередньо під час засідання у Верховній Раді.