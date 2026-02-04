Головна Країна Політика
Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави
фото: офіс президента

Соціологи опитали 2 тис. українців 31 січня – 1 лютого

52,1% українців заявили, що останні кадрові оновлення, ініційовані президентом Володимиром Зеленським місяць тому, вселяють їм надію. Мова йде про призначення Кирила Буданова керівником ОП, Олега Хмари головою СБУ, Михайла Федорова міністром оборони, а Дениса Шмигаля міністром енергетики. Про це йдеться в новому соціологічному опитуванні щодо настроїв суспільства, яке провела компанія Active Group.

Водночас, за словами соціологів, 43,6% опитаних також переконані, що ці оновлення принесуть Україні користь, насамперед у сфері дипломатії та переговорів, а також в обороні держави.

Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави фото 1

Вимірювали соціологи також і рівень довіри. Найвищий рівень довіри фіксується у Кирила Буданова – йому довіряють 43,2% респондентів, що є найвищим показником у переліку. Далі йдуть Валерій Залужний (37,7%) та Володимир Зеленський (27,4%).

Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави фото 2

Методологія дослідження: дослідження здійснено дослідницькою компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод – самозаповнення анкет громадянами України віком 18 років і старше. Обсяг вибірки – 2000 респондентів, репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Період збору даних: 31 січня – 1 лютого 2026 року. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

