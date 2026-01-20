Головна Країна Політика
Шмигаль почистив кадри Галущенка. Серія звільнень у Міненергетики

Шмигаль почистив кадри Галущенка. Серія звільнень у Міненергетики
фото: Офіс президента

Новим заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції став Анатолій Куцевол, а заступником міністра енергетики призначено Валентину Москаленко

У Міністерстві енергетики України відбулася серія суттєвих кадрових змін, що стосуються як звільнення чинних посадовців, так і призначення нових фахівців, пише «Главком».

За власним бажанням з відомства пішли державний секретар Сергій Суярко та заступник міністра енергетики Анатолій Корзун. Також уряд задовольнив заяву про звільнення Романа Андарака, який обіймав посаду заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

На зміну звільненим фахівцям прийшли нові керівники, частину з яких прем'єр-міністр Денис Шмигаль перевів із Міністерства оборони, де мав досвід спільної роботи. Новим заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції став Анатолій Куцевол, а заступником міністра енергетики призначено Валентину Москаленко. Посаду державного секретаря Міненерго обійняв Максим Малашкін, термін його повноважень визначено на період дії воєнного стану з можливістю роботи протягом року після його скасування.

Як відомо, міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. 

«За результатами обговорення сторони домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах. Обговорили також необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

До слова, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

