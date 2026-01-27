Соцмережі вибухнули обуренням через план Бахматова рити туалети на Троєщині

Ніколов: Про ризики щодо енергетики було відомо з 2022 року

Заява голови Деснянської РДА Максима Бахматова про готовність облаштовувати вуличні вбиральні у дворах багатоповерхівок через критичний стан енергетики спричинила шквал обурення. Поки посадовці готують лопати, журналісти та мешканці столиці звинувачують владу у злочинній недбалості. Про це повідомляє «Главком».

«Про ризики було відомо ще у 2022 році»

Відомий журналіст-розслідувач Юрій Ніколов емоційно відреагував на ініціативу з «сільськими туалетами». Він нагадав, що ризики для енергетики були очевидними ще з 2022 року, проте за три роки влада так і не встановила достатню кількість мобільних котелень чи газових когенераторів.

«Про ризики було відомо з 2022 року. І з кожним роком тільки гіршало. Гіршало настільки очевидно, що навіть такий шлепарь і неексперт як я помічав і публічно про це говорив», – наголосив Ніколов.

Допис Юрія Ніколова скриншот

Реакція соцмереж: від «метро на Виноградар» до вигрібних ям

У коментарях під дописом Ніколова українці розділилися на два табори: одні шоковані середньовіччям у столиці, інші – намагаються іронізувати, щоб не впасти у розпач.

«Як швидко змінюються пріоритети місцевої влади. Кінець жовтня 2025: Кличко хоче взяти кредит в 7.5 млрд грн для будівництва метро на Виноградар. Кінець січня 2026: в Києві планують рити вигрібні ями, бо каналізація не працює», – написав Максим Данильченко.

«А чувак рахувати вміє? На скільки вистачить тієї наритої ями на декілька сотень громадян лише з одної висотки? А висоток декілька десятків на квартал. І те все відразу буде замерзати, без шансу на асенізацію до весни. І це він тільки про ями каже. Але ж крім ям треба дещо над ямами (неочевидно що він це розуміє). І до того треба щоб те, що над ямами не попливло в ями, коли почнеться відлига. Їм мабуть не вистачає, щоб в тих ямах якась дитина потонула… Звідки ці імбецильні рагулі з мізками селюків з XIX-го віку понабирались?», – обурюється Serhii Poznii.

«На початку повномасштабного вторгнення влада нам розповідала про обмерзлі параші у росіян, створювала тупорило-дебільний образ ворога і тихенько підвела нас самих під ці параші», – додає Валентина Кузьма.

«...а барабани в сортирах будуть???», – іронізує Сергій Рудик, натякаючи на низку скандалів із закупівлями обладнання для укриттів.

Альтернатива завжди є

Свій подив рішенням голови РДА висловив і колишній командир Загону швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов. Він поставив під сумнів як гігієнічність, так і реалістичність плану з копанням ям у промерзлому ґрунті.

«А що, влада не може привезти сині кабінки-туалети з відповідними реагентами та обслуговувати їх? Ви розумієте, що значить рити ями на мерзлих газонах і незрозуміло з чого будувати будки? І хто їх повинен рити, а потім закопувати – Бахматов?», – обурився Логгінов.

Натомість експерт порадив киянам більш сучасний та безпечний спосіб розв'язання проблеми у квартирах: «Простіше вставляти в унітаз щільні поліетиленові пакети, насипати туди котячий адсорбент або тирсу, а потім просто виносити це на смітник», — запропонував співробітник Червоного Хреста.

Допис Тараса Логгінова скриншот

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.