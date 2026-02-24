Головна Країна Політика
Як тема Волині впливає на підтримку України Польщею? Дипломат дав відповідь

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Як тема Волині впливає на підтримку України Польщею? Дипломат дав відповідь
Пьотр Лукасевич наголосив, що Варшава не ставить підтримку України в залежність від поступок в історичних питаннях
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні: «Польща жодним чином не пов’язує перебіг історичних процесів з іншими»

Польща жодним чином не пов’язує вирішення історичних суперечок, зокрема питання Волинської трагедії, з військовою чи політичною допомогою Україні. Процес європейської інтеграції Києва залежить від реформ та боротьби з корупцією, а не від дискусій щодо минулого. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич наголосив, що Варшава не ставить підтримку України в залежність від поступок в історичних питаннях. Євроінтеграція – це технічний та правовий процес, де немає місця історичному шантажу.

«Європейська інтеграція України залежить від зовсім інших чинників. Від трансформації українського законодавства і приведення його у відповідність до законодавства Євросоюзу, від економічної співпраці та боротьби з корупцією тощо. Тут немає місця тому, аби обумовлювати такі процеси історичними питаннями», – підкреслив дипломат.

Секторальна співпраця між країнами розвивається за власним графіком і базується на прагматичних інтересах.

«Те саме стосується і військової співпраці – вона впирається у можливості військової промисловості Польщі абощо. А якщо говорити про економічну взаємодію, то вже незабаром, у червні, відбудеться велика конференція у Гданську – Ukraine Recovery Conference, де будуть підписані інвестиційні договори. Тобто ще раз: уся подібна секторальна співпраця відбувається незалежно від обговорення сторінок історії. Це ми залишаємо фахівцям – польським та українським, які невдовзі зберуться на власний конгрес. Саме там і буде місце для дискусій на історичні теми», – зазначив дипломат.

Раніше професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Богдан Гудь в інтерв’ю «Главкому» розповів, що  українсько-польський історичний діалог щодо Волинської трагедії ускладнений через однобічне трактування подій польськими дослідниками та приховування ролі комуністичних і більшовицьких впливів.

Теги: Польща Волинська трагедія Україна

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
