Як тема Волині впливає на підтримку України Польщею? Дипломат дав відповідь

Пьотр Лукасевич наголосив, що Варшава не ставить підтримку України в залежність від поступок в історичних питаннях

Польща жодним чином не пов’язує вирішення історичних суперечок, зокрема питання Волинської трагедії, з військовою чи політичною допомогою Україні. Процес європейської інтеграції Києва залежить від реформ та боротьби з корупцією, а не від дискусій щодо минулого. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич наголосив, що Варшава не ставить підтримку України в залежність від поступок в історичних питаннях. Євроінтеграція – це технічний та правовий процес, де немає місця історичному шантажу.

«Європейська інтеграція України залежить від зовсім інших чинників. Від трансформації українського законодавства і приведення його у відповідність до законодавства Євросоюзу, від економічної співпраці та боротьби з корупцією тощо. Тут немає місця тому, аби обумовлювати такі процеси історичними питаннями», – підкреслив дипломат.

Секторальна співпраця між країнами розвивається за власним графіком і базується на прагматичних інтересах.

«Те саме стосується і військової співпраці – вона впирається у можливості військової промисловості Польщі абощо. А якщо говорити про економічну взаємодію, то вже незабаром, у червні, відбудеться велика конференція у Гданську – Ukraine Recovery Conference, де будуть підписані інвестиційні договори. Тобто ще раз: уся подібна секторальна співпраця відбувається незалежно від обговорення сторінок історії. Це ми залишаємо фахівцям – польським та українським, які невдовзі зберуться на власний конгрес. Саме там і буде місце для дискусій на історичні теми», – зазначив дипломат.

Раніше професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Богдан Гудь в інтерв’ю «Главкому» розповів, що українсько-польський історичний діалог щодо Волинської трагедії ускладнений через однобічне трактування подій польськими дослідниками та приховування ролі комуністичних і більшовицьких впливів.