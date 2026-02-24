Засідання «коаліції охочих», резолюція ООН на підтримку України. Головне за 24 лютого 2026

Дайджест новин 24 лютого 2026 року

Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України. США не підтримали резолюцію ООН щодо підтримки миру в Україні. Зокрема, на Львівщині прокурор збив на смерть дитину.

«Главком» склав добірку головних подій 24 лютого:

Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України

Велика сімка спрямувала понад пів мільярда євро на відновлення енергетики фото: скриншот з відео

Країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності. У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів.

«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України

Лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. Засідання провели з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європарламент затвердив кредит Україні на €90 млрд

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 млрд для підтримки державних функцій і безпеки. За її словами, фінансування спрямоване на забезпечення безперервної роботи ключових державних сервісів, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки в Європі.

США не проголосували за резолюцію ООН про підтримку миру в Україні

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні», якою закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Документ підтримали 107 держав, проти проголосували 12 країн, ще 51 утрималася.

У США набули чинності нові мита Трампа

Нові глобальні тарифи американського президента Дональда Трампа набули чинності у вівторок, 24 лютого. За словами представника адміністрації Трампа, Білий дім працює над офіційним розпорядженням, яке збільшить глобальну тарифну ставку до 15%. Графік запровадження цього вищого збору ще не визначено.

На Львівщині прокурор збив на смерть дитину

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом авто перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року

Велика Британія запроваджує проти Російської Федерації найбільший пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення. Під нові обмеження потрапило близько 300 осіб.