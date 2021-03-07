Справа «вагнерівців» наздожене Зеленського після закінчення каденції, – нардеп

Президент Зеленський не готовий йти на поступки стосовно справи «вагнерівців»

Про це заявив народний депутат України, член фракції «Голос» Роман Лозинський в ефірі програми «Борковський & Валевська», – повідомляє «Еспресо».

«На жаль, питанням справи «вагнерівців» у Верховній Раді займаються лише опозиційні депутати. Монобільшість не має одностайної позиції. Жодного разу на засіданнях депутати зі «Слуги народу» не виступали з відповідним зверненням. Але це питання державної гідності. Після міжнародних розслідувань, які зараз ці дані виведуть нагору, жодна комісія ВР та жодні якісь внутрішні кроки вже не будуть мати значення. Президент Зеленський ще на певний час отримає імунітет, а потім, думаю, що після завершення каденції, його ця справа наздожене. Бо все таємне рано чи пізно стає явним. Мені здається, що значну частину робочого дня Зеленського забирає «відмазування» його найближчих соратників. Те, що він займається Єрмаком і Татаровим показує, що він не готовий тут поступатися, бо ниточка виведе і до нього», – сказав Роман Лозинський.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців». «Євросолідарність» нагадала, що невдовзі буде оприлюднене розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat.

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