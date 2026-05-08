У Росії після атаки дронів спалахнув один із найбільших НПЗ

Після атаки над підприємством зафіксували кілька осередків займання

У ніч на 8 травня в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві жителі, які публікують кадри займання, пише «Главком».

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. На оприлюднених відео видно густий дим над заводом.

Ярославський НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, авіапаливо та інші нафтопродукти. Підприємство входить до числа найбільших НПЗ РФ та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.