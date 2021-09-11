США очікують, що Верховна Рада захистить незалежність Антикорупційного бюро

Вашингтон стежить за ситуацією з антикорупційними органами в Україні

У Штатах сподіваються на прогрес в законодавстві

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки очікують від Верховної Ради України захисту незалежності Національного антикорупційного бюро. Про це заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час форуму «Ялтинська європейська стратегія», передає «УНІАН».

«Ми також з нетерпінням очікуємо від Верховної Ради продовження ухвалення законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформування служб безпеки. Усі ці справи стосуються здоров'я, міці, очищення України і уряду, який служить своїм громадянам», – сказала Нуланд.

«Ми й надалі говоритимемо про ці речі, але певний суттєвий прогрес був досягнутий, і ми лише хочемо бачити, що Україна дотримується цього курсу», – додала вона.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило схему з розкрадання 17 гектарів «особливо цінної землі» у Вінницькій області.

До слова, нардепи дозволили українцям продавати нерухомість разом із землею.

Раніше нардеп пояснив, чому нема ажіотажу на ринку землі.

До слова, нещодавно фахівці виявили несподівану причину, яка може заблокувати угоду про продаж землі.