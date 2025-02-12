Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж

За словами начальника КМВА, станом на 10:00 пожежі у місті ліквідовано або локалізовано

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ у Києві є пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Печерському районах. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

Він додав, що за повідомленням Повітряних Сил сьогодні розрахунки ППО знищили шість російських балістичних ракет Іскандер-М.

«Це небезпечна зброя, яку непросто ліквідувати. І навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування», – зазначив Ткаченко.

За словами начальника КМВА, станом на 10:00 пожежі у місті ліквідовано або локалізовано.

Ткаченко додав, що також надходили повідомлення про падіння уламків і завдану шкоду в Подільському, Соломянському районах, на окремих обʼєктах в Голосіївському районі., проте ця інформація не підтвердилась.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.