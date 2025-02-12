Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж
Падіння уламків російських ракет спричинило серйозні руйнування у столиці
фото: Тимур Ткаченко, Telegram

За словами начальника КМВА, станом на 10:00 пожежі у місті ліквідовано або локалізовано

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ у Києві є пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Печерському районах. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. 

Він додав, що за повідомленням Повітряних Сил сьогодні розрахунки ППО знищили шість російських балістичних ракет Іскандер-М.

«Це небезпечна зброя, яку непросто ліквідувати. І навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування», – зазначив Ткаченко. 

За словами начальника КМВА, станом на 10:00 пожежі у місті ліквідовано або локалізовано.

Ткаченко додав, що також надходили повідомлення про падіння уламків і завдану шкоду в Подільському, Соломянському районах, на окремих обʼєктах в Голосіївському районі., проте ця інформація не підтвердилась.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – повідомив Ткаченко. 

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.

Теги: зброя дитина ракетна атака Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ розуміє що зброя на їх складах – неактуальна
Уся зброя, яку РФ втратила в Україні, була для іншої війни
23 сiчня, 08:58
Грицак: На Заході є відчуття, що Росія не така сильна, як вона себе вважає, але Росія має ядерну зброю. Це як мавпа з гранатою, вибачте за грубість
Історик Грицак: Головний страх Заходу через Росію – не «Орєшнік»
14 сiчня, 18:54
Внаслідок зіткнення авто травми несумісні з життям отримали двоє пасажирів Peugeot
На Вінниччині сталася аварія: загинули жінка та дитина (фото)
25 сiчня, 02:15
У Сумах шахед влетів у багатоповерхівку
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
30 сiчня, 05:54
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
Понад 600 дронів та 700 авіабомб: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну протягом тижня (відео)
2 лютого, 10:55
Блогерка Аліна Солнцева заявила, що музиканти не хочуть підтримувати збори для ЗСУ у своїх соцмережах
Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ
7 лютого, 14:11
У серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру
10 лютого, 16:34
За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 17 російських БпЛА
Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі
Вчора, 10:30
У січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб
ООН назвала основну причину загибелі цивільних українців у січні
Вчора, 23:28

Новини

Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж
Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж
У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі
У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі
Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині
Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині
У Києві погіршилася якість повітря: влада назвала причину
У Києві погіршилася якість повітря: влада назвала причину
Чи зупинятиметься громадський транспорт під час хвилини мовчання у Києві: відповідь КМДА
Чи зупинятиметься громадський транспорт під час хвилини мовчання у Києві: відповідь КМДА
Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків
Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
28K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
26K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
8850
«Через місяць-два... буде боляче». Кличко анонсував завершення бойових дій

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua