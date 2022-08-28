США розширили поставки зброї в Україну морським транспортом, – ЗМІ
Розширення підкреслює нову фазу в кампанії з підтримки України перед лицем агресії Росії
США в останні місяці розширили постачання озброєнь в Україну морським транспортом замість постачання повітрям.
Про це повідомляє The Washington Post.
Постачання зброї по морю стартували через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну, але значно розширилися навесні, коли Вашингтон почав надавати Києву гаубиці та інші важкі озброєння, що вимагає постійного припливу боєприпасів.
Раніше Штати більше покладалися на авіацію. Вона швидше доставляє зброю в Європу. Але наразі потрібен постійний потік великокаліберних боєприпасів і деяких видів важкого озброєння, а кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів.
На думку WP, розширення постачання озброєнь подібним способом свідчить про те, що в США допускають затяжну війну, яка може тривати протягом ще багатьох місяців і навіть років.
Розширення підкреслює нову фазу в кампанії з підтримки України перед лицем агресії Росії.
Раніше повідомлялося, що Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.
Коментарі — 0