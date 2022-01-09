США та Росія сьогодні проведуть перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Переговори відбудуться у Женеві у вузькому складі

У швейцарській Женеві в неділю, 9 січня, відбудеться перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки США та Росії. Захід пройде «у вузькому складі», пишуть ЗМІ.

«Росія йде на переговори зі США з робочим настроєм... Перший раунд пройде у вузькому складі. Завтра цю роботу буде продовжено вже у широкому форматі», – заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Російська делегація вже прибула до Женеви для участі у переговорах. Російське дипвідомство очолює заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Американську дипломатію представляє перший заступник Держсекретаря США Уенді Шерман.

Основний день переговорів намічено на 10 січня. Потім у Брюсселі намічено засідання Ради Росія – НАТО, а у Відні заплановано консультації на майданчику Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Напередоднв стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.

Раніше американська телекомпанія NBC поінформувала, що дискусії між США і Росією з питань безпеки в Європі можуть охоплювати теми скорочення чисельності сил і частоти проведення навчань у Східній Європі, але тільки у випадку, якщо такі дії будуть спільними. Цю інформацію вже спростували кілька представників Держдепартаменту США.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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