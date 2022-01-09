США готують жорсткі експортні обмеження проти Росії – ЗМІ

Сполучені Штати зможуть накласти ембарго проти Росії за аналогією з Іраном, КНДР, Кубою і Сирією

США планують включити Росію до переліку країн, які потрапляють під дію найбільш жорстких експортних обмежень. Про це повідомили агентства Associated Press і Bloomberg із посиланням на американських чиновників.

Зараз найбільш жорсткі експортні обмеження діють щодо Ірану, КНДР, Куби і Сирії. Як стверджують агенства, ембарго накладуть щодо Росії за аналогією з іншими країнами при загостренні ситуації на Україні.

Мова може йти про значні обмеження на експортовані товари. Їх список може варіюватися від авіаційної продукції та інструментів до ігрових консолей, телевізорів і смартфонів.

На думку Bloomberg, Так США хочуть використовувати свою технологічну перевагу для того, щоб завдати удару по військовому і цивільному сектору Росії, а також її амбіціях у технологічній сфері. При цьому ніяких конкретних рішень з цього питання ще не прийнято.

Також повідомлялося, що США обговорюють можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії. Крім того, ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

Офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ. Крім цього, він допустив можливість ембарго на постачання Росії американських оборонних технологій.

Нагадаємо, раніше група з 24 американських експертів з Росії та колишніх послів закликала президента США Джо Байдена оприлюднити список заходів, які Білий дім має намір вжити у разі нападу Росії на Україну.

Як відомо, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

До слова, США ввели санкції проти «друга Путіна» Додіка.

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