Байден закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону був введений 45-м президентом США Дональдом Трампом

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, а також скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону був введений 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично він означав виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

«Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необгрунтованим», - заявив Байден.

Він наголосив, що його адміністрація «не допустить витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні».

Під час передвиборної кампанії 2016 року Трамп приділяв велику увагу наміру звести стіну. Він також обіцяв, що за неї заплатить Мексика, проте будівництво було оплачено американськими платниками податків.

Хоча більша частина стіни являє собою невисокі бар’єри, за короткий час, в основному за останній рік, з ініціативи держави були побудовані сотні кілометрів загородження, що досягає 9 метрів у висоту.

Адміністрація приділяла першочергову увагу районам, де стіну можна було побудувати швидко.