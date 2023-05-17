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Італію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Італію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото, відео)
Внаслідок повені загинули восьмеро людей
фото з відкритих джерел

Синоптики прогнозують, що найгірше ще попереду

У середу, 17 травня, внаслідок злив в італійському регіоні Емілія-Романья сталася повінь. Загинули вісім людей, ще 5 тис. жителів було евакуйовано. Про це повідомляє La Repubblica.

Загиблі були з районів Форлі, Чезени та Равенни. Одного з жертв змело зсувом у Козалі-ді-Калізезі. Також серед них була німецька подружня пара.

У Фаенці, Форлі та районі Равенни, а також на Болонських Апеннінах продовжуються рятувальні операції та пошук зниклих безвісти людей.

Зазначається, що на даний момент усі річки в Емілії-Романьї вийшли з берегів, затоплено 24 муніципалітети та автомагістраль A14 між Фаенцей та Форлі.

На вихідних прогнозують новий шторм, тому місцева влада попереджає, що найгірше ще попереду.

Метеоролог Лоренцо Тедічі зазначив, що циклон видалятиметься повільно, особливо в регіонах Верхньої Адріатики та Нижнього Тіррена. Проливні дощі прогнозуються в Емілії-Романьї та Марці, а також між Лаціо, Кампанією та Калабрією. Крім того, очікується штормовий вітер.

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Раніше повідомлялося, що масштабна повінь накрила Конго. Загинули щонайменше 203 людей.

Теги: Італія шторм стихійні лиха

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