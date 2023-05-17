Італію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото, відео)

Синоптики прогнозують, що найгірше ще попереду

У середу, 17 травня, внаслідок злив в італійському регіоні Емілія-Романья сталася повінь. Загинули вісім людей, ще 5 тис. жителів було евакуйовано. Про це повідомляє La Repubblica.

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Загиблі були з районів Форлі, Чезени та Равенни. Одного з жертв змело зсувом у Козалі-ді-Калізезі. Також серед них була німецька подружня пара.

У Фаенці, Форлі та районі Равенни, а також на Болонських Апеннінах продовжуються рятувальні операції та пошук зниклих безвісти людей.

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Зазначається, що на даний момент усі річки в Емілії-Романьї вийшли з берегів, затоплено 24 муніципалітети та автомагістраль A14 між Фаенцей та Форлі.

На вихідних прогнозують новий шторм, тому місцева влада попереджає, що найгірше ще попереду.

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Метеоролог Лоренцо Тедічі зазначив, що циклон видалятиметься повільно, особливо в регіонах Верхньої Адріатики та Нижнього Тіррена. Проливні дощі прогнозуються в Емілії-Романьї та Марці, а також між Лаціо, Кампанією та Калабрією. Крім того, очікується штормовий вітер.

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Раніше повідомлялося, що масштабна повінь накрила Конго. Загинули щонайменше 203 людей.