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Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
Зарплата колишнього головкома ЗСУ, а нині українського посла у Британії в середньому становить майже 60 тис. грн
фото: Telegram/Валерій Залужний

Залужний посів п'яте місце в рейтингу найвисокооплачуваніших українських послів

У топі високооплачуваних українських послів Валерій Залужний, який на цей час є послом України в Британії, посідає п'яте місце. Його зарплата в середньому за липень-серпень після вирахування податків становила 59 947 грн. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на дані МЗС.

На першому місці опинився колишній надзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко, який улітку 2024-го в середньому за місяць отримав 102 795 грн після вирахування податків.

Шевченка було звільнено ще в березні, проте він продовжував отримувати зарплату влітку. А в серпні отримав аж 186 349 грн. Як пояснилило МЗС, цю суму посол отримав як надбавку за доступ до держтаємниці (10 525 грн) і за щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження (220 964 грн).

На другому місці опинився посол України в Чилі Юрій Дюдін. Улітку він у середньому отримував 63 794 грн. Третє місце посів посол Австрії Василь Химинець із зарплатнею 63 550 грн. Четверте місце із зарплатою 63 470 грн поділили посол у Німеччині Олексій Макеєв і посол двох посольств – Польщі та Чехії – Василь Зварич.

У середньому зарплата українського посла у 2024 році становить 56 412 грн. Однак законодавство передбачає різноманітні соціальні гарантії та забезпечення для послів, як-от надбавку за дипломатичний ранг, оплату навчання для дітей, оренди житла, медичної допомоги тощо.

На одного працівника закордонної дипломатичної установи у 2024 році заплановано в середньому 4,56 млн грн. Середньорічні витрати на оренду житла для керівника установи сягають 2,15 млн грн.

Десятка найвисокооплачуваніших послів
Десятка найвисокооплачуваніших послів
фото: Liga.net

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. 

Вже влітку Залужний розповів про перші кроки на новій посаді. Зокрема він зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Також Залужний пояснив, як західні партнери можуть допомогти Україні у війні.

До слова, звільнений майже пів року тому з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов досі не розпочав виконання дипломатичних функцій. «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим зараз займається колишній секретар РНБО.  Так, на запитання журналіста «Главкому» екссекретар РНБО відповів, що наразі проходить лікування.

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Теги: Валерій Залужний посол зарплата Велика Британія

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