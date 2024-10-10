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Зеленський зустрівся із Залужним (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся із Залужним (фото)
Залужний повідомив, що візит Зеленського до Великої Британії пройшов продуктивно
фото: Валерій Залужний/Facebook

«Продуктивний і насичений візит. Працюємо далі», – Залужний

Сьогодні, 10 жовтня, посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. Відповідне фото оприлюднив ексголовнокомандувач ЗСУ в Facebook.

«Прийняв участь у роботі Президента України Володимира Зеленського в Лондоні. Звісно, на порядку денному ключові пріоритети – безпека та оборона», – заявив Залужний.

Валерій Залужний зустрівся з Рустемом Умєровим
Валерій Залужний зустрівся з Рустемом Умєровим
фото: Валерій Залужний/Facebook

Також посол взяв участь у зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова та секретаря з питань оборони Британії Джона Гілі.

«Продовжили узгодження кроків, що наближають нашу перемогу, за участі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Наше майбутнє – в Альянсі. Членство України в НАТО – єдиний шлях до стабільного миру в регіоні. Продуктивний і насичений візит. Працюємо далі», – додав Залужний.

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії. У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також 10 жовтня у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

Раніше Bild повідомив, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

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Теги: посольство посол Лондон Велика Британія Валерій Залужний Володимир Зеленський

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