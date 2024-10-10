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Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського
Британія не дозволяє бити по РФ своїми ракетами
фото з відкритих джерел

Британія вважає, що неможливо досягти перемоги у війні одною лише зброєю

Позиція Великої Британії щодо використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів вглиб РФ залишається незмінною. Про це повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили подальшу підтримку, необхідну Україні у протистоянні з Росією в найближчі місяці.

Як повідомляє Reuters, речник прем'єра Великої Британії підтвердив позицію країни щодо права України завдавати ударів по цілях на території Росії за певних умов. Водночас він зазначив, що політика Лондона щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow для атак на території Росії залишається незмінною.

«Очевидно, що ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію. Але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю. Що стосується конкретно Storm Shadow, то позиція уряду Великої Британії щодо використання ракет великої дальності не змінилася» , – заявив речник Стармера. 

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський здійснив кілька важливих закордонних візитів, спрямованих на зміцнення підтримки України у її боротьбі проти російської агресії. 10 жовтня він зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, де обговорювали питання подальшої військової допомоги Україні. Після цього Зеленський вирушив до Парижа, де представив президенту Франції Еммануелю Макрону «План перемоги» України. В рамках цієї зустрічі вони обговорили стратегію для наступних тижнів і місяців, а також підготовку до майбутнього мирного саміту, який заплановано на листопад.

До слова, 10 жовтня, посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. Відповідне фото оприлюднив ексголовнокомандувач ЗСУ в Facebook.

Нагадаємо Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги під час свого візиту до Парижу. Президенти України та Франції обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

Нагадаємо, стало відомо, що у Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник України представив йому деталі плану перемоги.

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Теги: війна політика Володимир Зеленський Facebook президент Валерій Залужний Велика Британія балістичні ракети

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