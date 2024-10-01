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Камалія розповіла, як порада Залужного змінила її життя

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Камалія зізналася, що після розмови із Залужним вона задумалася і вирішила не підписувати контракт
фото: Камалія, Instagram

Камалія особисто знайома з Валерієм Залужним, неодноразово спілкувалася з ним і була на прийомі

Українська співачка Камалія зізналася, що на початку війни вона збиралася піти на фронт, щоб не жити під одним дахом із донькою свого чоловіка Захура від попереднього шлюбу. Про це артистка заявила в інтерв'ю «Фокусу».

За словами Камалії, від цієї ідеї її відмовив Валерій Залужний, який тоді обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України.

«Мене запросили на зустріч до Залужного. Він посадив мене перед собою і сказав: «Ти розумієш, якщо підпишеш контракт, ти не зможеш виїжджати. А як же діти? Ти насамперед мати. Ти волонтер, багато робиш для ЗСУ, для людей. Твоя місія – дарувати людям радість, допомагати гуманітарно, бути мамою», – розповіла співачка.

Камалія зізналася, що після цієї розмови із Залужним вона задумалася і вирішила не підписувати контракт.  

Співачка розповіла, що  вона і зараз підтримує зв'язок із «залізним генералом». Валерій Залужний також надавав для благодійних аукціонів, які проводила Камалія, речі зі своїм автографом.

Нагадаємо, Камалія вважає, що винуватицею в її розлученні з британсько-українським бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром є 42-річна Тетяна, його дочка від попереднього шлюбу.  За словами співачки, на їхній із Мохаммадом Захуром шлюб вплинули численні образи, які неодноразово повторювалися. Однією з великих помилок Захура було те, що він привів Камалію та їхніх двох доньок (пара має спільних доньок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу – «Главком»)  під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу.

Раніше Камалія зізналася, що чотири роки тому пережила онкологічне захворювання. До того ж зірка зізналася, що пережила клінічну смерть. 

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Теги: фронт війна Валерій Залужний Камалія

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