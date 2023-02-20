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Стало відомо, хто супроводжував Байдена під час візиту до Києва

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, хто супроводжував Байдена під час візиту до Києва
Єрмак повідомив подробиці візиту Байдена
фото: https://t.me/ermaka2022

Радник із нацбезпеки США Джейк Салліван разом із президентом США завітали до столиці України

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван приїхав до Києва разом із Джо Байденом, про що свідчить низка фотографій, що зроблені під час візиту американського лідера. Глава офісу президента України Андрій Єрмак також розповів у своєму Telegram  про деталі зустрічі із Джо Саліваном у столиці.

За його словами, вони разом працювали над питаннями візиту Байдена до України. 

«Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат. Повірте, візит Джо Байдена - стратегічний. Наша спільна мета – перемога України над росією і тріумф українських воїнів та західної зброї», – повідомив Андрій Єрмак. Він також додав, що «вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли». Втім, ніяких додаткових деталей поки не було озвучено. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден приїхав особисто підтримати Україну та українців, і тим самим показав, наскільки «серйозно» сприймає погрози Путіна. У момент візиту американського президента в Україні завили сирени, але Байден спокійно продовжив програму візиту.

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