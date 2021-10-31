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    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)

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    Подібні заходи організовують для мобілізації виборців та покращення явки - У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)
    Подібні заходи організовують для мобілізації виборців та покращення явки
    фото Опора

    Серед подарунків – квитки на футбол, квитки на каток «Шато Ледо», знижки до фітнес-клубу

    У Харкові на позачергових виборах міського голови у місті працюють локації, де видають подарунки за фото поряд із виборчою дільницею.

    Анонсування цього заходу відбувалося на сайті політичної партій, чий кандидат бере участь у виборах. Офіційно захід організовано міськими молодіжними організаціями.

    У повідомленні було вказано, що для участі необхідно зробити селфі на тлі номера своєї виборчої дільниці, куди ви ходили для голосування, та показати його в одній зі спеціальних локацій міста.

    Серед подарунків – квитки на футбол, квитки на каток «Шато Ледо», знижки до фітнес-клубу тощо.

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    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)
    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)
    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)
    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)

    При цьому всі учасники конкурсу можуть виграти ще й iPhone 13, розіграш якого відбудеться одразу після закриття виборчих дільниць – о 20:10 на головній сцені Парку Горького.

    За словами координатора спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні заходи органіовують для мобілізації виборців та покращення явки. «Однак назвати такі технології доброчесними – важко. Адже інформацію поширюють ресурси, пов’язані з конкретним кандидатом та політичною партією, що висунула цього кандидата», – зазначив Зінченко.

    Нагадаємо, явка на позачергових виборах Харківського міського голови зросла до 22,7%.

    Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

    До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву.

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    Теги: Харків вибори технології
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    У Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками (фото)